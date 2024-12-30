Beşiktaş, Manisa Basket'e mağlup oldu

Haber Merkezi
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde Manisa Basket ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Muradiye Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 94-88'lik skorla ev sahibi takım Manisa Basket oldu.
SKOR DAĞILIMI
Manisa Basket: Pickett 7, Acuil 14, Saben Lee 34, Thomas 6, Yunus Emre Sonsırma 7, Chiozza 6, Leon Apaydın 3, White Jr. 17
Beşiktaş: Mathews 15, Needham 24, Yiğit Arslan 5, Sleva 11, Terry 8, Allman 8, Morgan, Kerem Kuthan Konan 9, Martin 8
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