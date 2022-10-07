Beşiktaş, Manisa BBSK'ya mağlup oldu

Türkiye Basketbol Süper Lig'i 2. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Manisa BBSK'ya 73-66 yenildi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde sezonun ikinci hafta karşılaşmasında Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Beşiktaş'ı konuk etti.

Beşiktaş, ikinci mağlubiyetini aldı

Kıran kırana geçen maçı ev sahibi ekip 73-66 kazandı. Bu sonuçla Manisa BBSK ligde ilk galibiyetini alırken Beşiktaş ise ligde ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Manisa BBSK'da en skorer isim Anosike oldu

Manisa BBSK’da Oderah Anosike 15 sayı, 8 ribaund ile öne çıkan isim olurken Pako Cruz 16, John Roberson da 9 sayı, 6 asist ile mücadele etti. Evan Bruinsma 6, Michal Michalak da 11 sayıyla oynadı.

McCormack'ın 15 sayısı galibiyete yetmedi

Beşiktaş'ta David McCormack 15 sayı, 10 ribaund ile double-double yaparken Gedimas Orelik 13 sayı, 4 ribaund, Okben Ulubay da 13 sayı, 2 ribaund, 2 asist ile oynadı. Bryce Brown 9, Jordan Usher de 6 sayıyla maçı tamamladı.