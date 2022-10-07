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    Beşiktaş, Manisa BBSK'ya mağlup oldu

    Türkiye Basketbol Süper Lig'i 2. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Manisa BBSK'ya 73-66 yenildi.
    • 07.10.2022 - 21:34
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    Beşiktaş, Manisa BBSK'ya mağlup oldu

    Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde sezonun ikinci hafta karşılaşmasında Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Beşiktaş'ı konuk etti.

    Beşiktaş, ikinci mağlubiyetini aldı

    Kıran kırana geçen maçı ev sahibi ekip 73-66 kazandı. Bu sonuçla Manisa BBSK ligde ilk galibiyetini alırken Beşiktaş ise ligde ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

    Beşiktaş, Manisa BBSK ya mağlup oldu #1

    Manisa BBSK'da en skorer isim Anosike oldu

    Manisa BBSK’da Oderah Anosike 15 sayı, 8 ribaund ile öne çıkan isim olurken Pako Cruz 16, John Roberson da 9 sayı, 6 asist ile mücadele etti. Evan Bruinsma 6, Michal Michalak da 11 sayıyla oynadı.

    Beşiktaş, Manisa BBSK ya mağlup oldu #2

    McCormack'ın 15 sayısı galibiyete yetmedi

    Beşiktaş'ta David McCormack 15 sayı, 10 ribaund ile double-double yaparken Gedimas Orelik 13 sayı, 4 ribaund, Okben Ulubay da 13 sayı, 2 ribaund, 2 asist ile oynadı. Bryce Brown 9, Jordan Usher de 6 sayıyla maçı tamamladı.

    Beşiktaş, Manisa BBSK ya mağlup oldu #3

    Beşiktaş, Manisa BBSK ya mağlup oldu #4

    Beşiktaş, Manisa BBSK ya mağlup oldu #5


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