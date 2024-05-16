Beşiktaş, Manisa BŞB'yi yenerek play-off'a galibiyetle başladı

AA
Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisi ilk maçında Beşiktaş ile Manisa BŞB karşı karşıya geldi.
Beşiktaş seride 1-0 önde
BJK Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 92-74 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Siyah-beyazlılar, seride 1-0 öne geçti.
Toplamda iki galibiyete ulaşanın tur atlayacağı seride diğer maç 18 Mayıs'ta Manisa BŞB'nin sahasında oynanacak.
Setler
1. Periyot: 20-18
Devre: 45-40
3. Periyot: 69-62Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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