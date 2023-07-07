Beşiktaş, Matt Mitchell'i transfer etti Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet Matt Mitchell ile sözleşme imzaladı.

AA

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde transfer döneminin hareketli takımlarından olan Beşiktaş bir transfere daha imzayı attı. Siyah-beyazlılar, Matt Mitchell'ı renklerine bağladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında son olarak Fransa'nın Strasbourg takımında forma giyen ABD'li forvet Matt Mitchell kadroya katıldı.

Geçen sezon Strasbourg forması giydi

Geride kalan sezon Strasbourg formasıyla Fransa liginde 16 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 14,6 sayı, 3,7 ribaunt ve 1,9 asist ortalamalarını yakaladı.

Mitchell, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçta 20,2 sayı, 2,8 ribaunt ve 2 asist ortalamaları tutturdu.