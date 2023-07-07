Beşiktaş, Matt Mitchell'i transfer etti
AA

Türkiye Süper Ligi'nde döneminin hareketli takımlarından olan bir transfere daha imzayı attı. Siyah-beyazlılar, Matt Mitchell'ı renklerine bağladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında son olarak Fransa'nın Strasbourg takımında forma giyen ABD'li forvet Matt Mitchell kadroya katıldı.

Geçen sezon Strasbourg forması giydi

Geride kalan sezon Strasbourg formasıyla Fransa liginde 16 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 14,6 sayı, 3,7 ribaunt ve 1,9 asist ortalamalarını yakaladı.

Mitchell, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçta 20,2 sayı, 2,8 ribaunt ve 2 asist ortalamaları tutturdu.

Beşiktaş, Matt Mitchell'i transfer etti