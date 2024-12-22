Beşiktaş, Melikgazi Kayseri Basketbol'a şans tanımadı

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Melikgazi Kayseri Basketbol karşı karşıya geldi.
Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Beşiktaş, 72-68'lik skorla kazandı.
SKOR DAĞILIMI
Beşiktaş: Evans 9, Winterburn 14, Elif Bayram 13, Fagbenle 19, Krajisnik 14, Hatice Pelin Gülçelik, Özge Özışık, Melek Uzunoğlu 3
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 3, Dangerfield 22, Meltem Avcı 4, Powers 23, Fall 11, Doğa Adıcan, Gonca Karataş 2, Hatice Sönmez 3, Diallo
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