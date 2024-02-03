Beşiktaş, Merkezefendi Belediyesi Basket deplasmanında kazandı
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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 83-73'lük skorla konuk ekip Beşiktaş oldu.

Alimpijevic, tribünde yer aldı

Siyah-beyazlılar, ilk periyodu 19-3, devreyi de 41-33 önde bitirdi. Üçüncü periyodu 70-50 önde giden Beşiktaş, maçı 83- 73 kazandı.

Beşiktaş'ın başantrenörü Dusan Alimpijevic, cezalı olduğu için maçı tribünden izledi.

Destek verildi

Bu sonuçla Beşiktaş 15. galibiyetini alırken, Merkezefendi Belediyesi ise 13. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmanın ardından ise siyah-beyazlılar, başantrenör Alimpijevic'e destek verdi.

Teknik ekip ve basketbolcular, galip gelinen maç sonrası soyunma odasında Sırp koçun maskesini taktı.

Skor dağılımı

Merkezefendi Belediyesi Basket: Sibande 10, Muhaymin Mustafa 8, Nate Mason 27, Berke Aygündüz, Bleijenbergh 6, İsmail Karabilen, Pecarski 19, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar 3

Beşiktaş: Mathews 5, Needham 12, Mitchell 3, Kerem Kuthan Konan 4, Delgado 7, Berk Uğurlu 20, Yiğit Arslan 10, Berkan Durmaz 2, Samet Yiğitoğlu 7, Allman 13

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