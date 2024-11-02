Beşiktaş, Mersinspor'u mağlup etti

Haber Merkezi
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Mersinspor karşı karşıya geldi.
Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 72-66'lık skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.
SKOR DAĞILIMI
Beşiktaş: Allman 4, Mathews 24, Needham 10, Sleva 13, Kerem Kuthan Konan 6, Berk İbrahim Uğurlu 3, Yiğit Arslan 3, Morgan 2, Terry 7
Mersinspor: Olaseni 11, Cobbs 12, Pineiro 8, Berkay Sinirlioğlu, Cruz 15, Emre Tanışan 3, Simmons 2, Kairys 7, Canberk Kuş 8
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