Beşiktaş, Özge Özışık'ın sözleşmesini uzattı

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ta kadro planlaması devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, 33 yaşındaki milli basketbolcu Özge Özışık'ın sözleşmesini uzattığını duyurdu.
"ÜSTÜN BAŞARILAR DİLERİZ"
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımımızın oyuncusu Özge Özışık'ın sözleşmesi bir yıl yenilendi. 2025-2026 sezonunda takımımızla beraber olacak sporcumuza üstün başarılar dileriz.
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