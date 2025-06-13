Beşiktaş, Özge Özışık'ın sözleşmesini uzattı
AA & Ensonhaber

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ta kadro planlaması devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, 33 yaşındaki milli basketbolcu Özge Özışık'ın sözleşmesini uzattığını duyurdu.

"ÜSTÜN BAŞARILAR DİLERİZ"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımımızın oyuncusu Özge Özışık'ın sözleşmesi bir yıl yenilendi. 2025-2026 sezonunda takımımızla beraber olacak sporcumuza üstün başarılar dileriz.

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Emre Çalışkan
Editor