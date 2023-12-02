Beşiktaş, pota derbisinde Fenerbahçe'yi devirdi

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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası derbi mücadelesine sahne oldu.
Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş ile Dimitris Itoudis'in çalıştırdığı Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Beşiktaş'ın ligde 7. galibiyeti
Sinan Erdem Spor Salonu'nda kalabalık tribünler önünde oynanan müsabakayı ev sahibi takım Beşiktaş, 68-64'lük skorla kazandı.
Beşiktaş bu zaferle ligde 7. galibiyetini aldı.
Fenerbahçe ise bu sezon 2. yenilgisini Beşiktaş'tan almış oldu.
Periyot sonuçları şu şekilde:
1. Periyot:Beşiktaş Emlakjet 19 - 15 Fenerbahçe Beko
2. Periyot:Beşiktaş Emlakjet 31 - 24 Fenerbahçe Beko
3. Periyot:Beşiktaş Emlakjet 47 - 45 Fenerbahçe Beko
4. Periyot:Beşiktaş Emlakjet 68 - 64 Fenerbahçe Beko
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