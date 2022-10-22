Beşiktaş, potada Galatasaray'ı mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Lig'i 4. hafta derbi maçında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ı 74-67 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde 4. hafta karşılaşmasında derbide Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Beşiktaş, ilk galibiyetini aldı

Kıran kırana geçen derbiyi konuk ekip 74-67’lik skorla kazandı. Beşiktaş ilk galibiyetini alırken Galatasaray ise 3. yenilgisini yaşadı.

Dee Bost'un 16 sayısı galibiyete yetmedi

Galatasaray’da Sadık Emir Kabaca 11 sayı – 5 ribaund – 3 asist ile oynarken Göksenin Köksal 10 sayı – 2 ribaund, Dee Bost da 16 sayıyla mücadele etti. Raymar Morgan ve Dylan Ennis 8, Angelo Caloiaro da 6 sayıyla maçı tamamladı.

Jordan Usher maçın en skoreri oldu

Beşiktaş’ta Jordan Usher 17 sayı – 4 ribaund ile öne çıkarken Gediminas Orelik 13 – 9 ribaund ile Okben Ulubay 13 sayı – 3 ribaund, Matt Coleman 8, MCormack de 8 sayı – 16 ribaund ile mücadele etti.