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    Beşiktaş, potada Galatasaray'ı mağlup etti

    Türkiye Basketbol Süper Lig'i 4. hafta derbi maçında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ı 74-67 mağlup etti.
    • 22.10.2022 - 20:05
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    Beşiktaş, potada Galatasaray'ı mağlup etti

    Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde 4. hafta karşılaşmasında derbide Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

    Beşiktaş, ilk galibiyetini aldı

    Kıran kırana geçen derbiyi konuk ekip 74-67’lik skorla kazandı. Beşiktaş ilk galibiyetini alırken Galatasaray ise 3. yenilgisini yaşadı.

    Beşiktaş, potada Galatasaray ı mağlup etti #1

    Dee Bost'un 16 sayısı galibiyete yetmedi

    Galatasaray’da Sadık Emir Kabaca 11 sayı – 5 ribaund – 3 asist ile oynarken Göksenin Köksal 10 sayı – 2 ribaund, Dee Bost da 16 sayıyla mücadele etti. Raymar Morgan ve Dylan Ennis 8, Angelo Caloiaro da 6 sayıyla maçı tamamladı.

    Beşiktaş, potada Galatasaray ı mağlup etti #2

    Jordan Usher maçın en skoreri oldu

    Beşiktaş’ta Jordan Usher 17 sayı – 4 ribaund ile öne çıkarken Gediminas Orelik 13 – 9 ribaund ile Okben Ulubay 13 sayı – 3 ribaund, Matt Coleman 8, MCormack de 8 sayı – 16 ribaund ile mücadele etti.

    Beşiktaş, potada Galatasaray ı mağlup etti #3

    Beşiktaş, potada Galatasaray ı mağlup etti #4

    Beşiktaş, potada Galatasaray ı mağlup etti #5


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