Euro
15.6712
-0.34%
Dolar
13.8019
-0.03%
Altın
796.6210
-0.09%
Borsa
2,033.32
1.28%
Bitcoin
590.462
-0.18%
BTXN Coin
33.95
2.75%
10ºC
İstanbul
Hafif yağmur 10 C

    Beşiktaş potada Bahçeşehir'i evinde mağlup etti

    Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Icrypex, Bahçeşehir Koleji'i 82-69 yendi.
    • AA
    • 10.01.2022 - 03:36
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 03:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş potada Bahçeşehir'i evinde mağlup etti

    Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş, süre alan tüm oyuncularının peş peşe sayılar bulmasıyla kısa sürede üstünlüğü ele aldı. Pota altını iyi savunan siyah-beyazlı ekip hızlı hücum fırsatlarını da sayıya çevirince ilk çeyreği 20-11 önde tamamladı.

    İKİNCİ PERİYOT

    İkinci periyota da savunmadaki oyununu koruyarak başlayan ev sahibi takım, rakibini dış atışlara zorladı. Periyodun ilk 2 dakikasında sayı bulamayan Bahçeşehir Koleji, kısa sürede peş peşe bulduğu basketlerle aradaki farkı 3 sayıya kadar indirdi (26-23). Egehan Arna'nın üst üste üç sayılık basketleriyle farkı açarak rahat bir nefes alan Beşiktaş, ilk yarı sonunda soyunma odasına 39-34 üstünlükle gitti.

    Beşiktaş potada Bahçeşehir i evinde mağlup etti #1

    ÜÇÜNCÜ  PERİYOT

    Müsabakanın üçüncü çeyreğine sayıyla başlayarak farkı 3 sayıya indiren Bahçeşehir Koleji karşısında üstünlüğünü korumak isteyen ev sahibi ekip, faullerde isabetli atışlar kaydederek farkı yeniden 10 sayıya yükseltti (46-36). Rakibinin öne geçme girişimlerini boşa çıkaran siyah-beyazlılar, üçüncü çeyreği de 63-52 galip bitirdi.

    Beşiktaş potada Bahçeşehir i evinde mağlup etti #2

    SON  PERİYOT

    Son çeyrekte de oyun üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, yakaladığı fırsatları sayıya çevirmekte güçlük çekmedi. Kritik anlarda bulduğu sayılarla rakibinin direncini kıran siyah-beyazlı ekip mücadeleyi 82-69 kazandı.

    Beşiktaş potada Bahçeşehir i evinde mağlup etti #3

    Beşiktaş Icrypex: 82 - Bahçeşehir Koleji: 69

    Salon: BJK Akatlar
    Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Özgök, Yiğit Gönültaş
    Beşiktaş Icrypex: Kenan Sipahi 18, Whitehead 18, Egehan Arna 17, Lawson 7, Furkan Haltalı 8, Ercan Osmani 11, Mehmet Yağmur 3, Reaves, Oğuzhan Göktepe

    Beşiktaş potada Bahçeşehir i evinde mağlup etti #4

    Bahçeşehir Koleji: Langston 3, Jamar 20, Erkan Yılmaz, Sam 1, Oğuz Savaş 4, Kartal Özmızrak 19, Jones 11, Muhammed Baygül 9, Soloman 2
    1. Periyot: 20-11
    Devre: 39-34
    3. Periyot: 63-52

    Beşiktaş potada Bahçeşehir i evinde mağlup etti #5


    Görüş Bildir