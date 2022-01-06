Beşiktaş Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında Hapoel U-Net Holon'u yendi

Beşiktaş Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında İsrail ekibi Hapoel U-Net Holon'u deplasmanda 73-72 mağlup etti.

Organizasyonda H Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, G Grubu'nu ikinci bitiren Hapoel U-Net Holon ile karşı karşıya geldi.

İLK PERİYOT

Holon kentindeki Holon Toto Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-17 önde tamamlayan ev sahibi takım, soyunma odasına da 35-28 üstün gitti.

10 SANİYE KALA WHİTEHEAD GALİBİYETİ GETİRDİ

Üçüncü çeyrekte toparlanan Beşiktaş Icrypex, farkı kapattı ve final periyoduna 52-52 eşitlikle gidildi. Karşılaşmanın dördüncü periyodu büyük bir heyecana sahne oldu. Siyah-beyazlı takım, bitime 10 saniye kala Isaiah Whitehead'in kaydettiği kritik basketle karşılaşmadan 73-72 galip ayrıldı.

Whitehead, müsabakada kaydettiği 21 sayıyla alınan galibiyette önemli rol oynadı.

Play-in turunun ikinci maçı, 12 Ocak Çarşamba günü Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak. İki galibiyete ulaşan takım, son 16 turuna yükselecek.