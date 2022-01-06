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    Beşiktaş Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında Hapoel U-Net Holon'u yendi

    Beşiktaş Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında İsrail ekibi Hapoel U-Net Holon'u deplasmanda 73-72 mağlup etti.
    • AA
    • 06.01.2022 - 01:55
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    Beşiktaş Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında Hapoel U-Net Holon'u yendi

    Organizasyonda H Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, G Grubu'nu ikinci bitiren Hapoel U-Net Holon ile karşı karşıya geldi.

    İLK PERİYOT

    Holon kentindeki Holon Toto Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-17 önde tamamlayan ev sahibi takım, soyunma odasına da 35-28 üstün gitti.

    Beşiktaş Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında Hapoel U-Net Holon u yendi #1

    10 SANİYE KALA WHİTEHEAD GALİBİYETİ GETİRDİ

    Üçüncü çeyrekte toparlanan Beşiktaş Icrypex, farkı kapattı ve final periyoduna 52-52 eşitlikle gidildi. Karşılaşmanın dördüncü periyodu büyük bir heyecana sahne oldu. Siyah-beyazlı takım, bitime 10 saniye kala Isaiah Whitehead'in kaydettiği kritik basketle karşılaşmadan 73-72 galip ayrıldı.

    Beşiktaş Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında Hapoel U-Net Holon u yendi #2

    Whitehead, müsabakada kaydettiği 21 sayıyla alınan galibiyette önemli rol oynadı.

    Play-in turunun ikinci maçı, 12 Ocak Çarşamba günü Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak. İki galibiyete ulaşan takım, son 16 turuna yükselecek.

    Beşiktaş Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında Hapoel U-Net Holon u yendi #3

    Beşiktaş Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında Hapoel U-Net Holon u yendi #4

    Beşiktaş Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında Hapoel U-Net Holon u yendi #5


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