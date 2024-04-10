Beşiktaş şampiyonluk şansını değerlendiremedi

Beşiktaş, FIBA Kadınlar EuroCup finali rövanş maçında İngiltere'nin London Lions takımına konuk oldu.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 81-70'lik skorla kazanmayı başardı.
İstanbul'da oynanan ilk maçı 7 sayı farkla kazanan temsilcimiz rövanşı 11 sayı farkla kaybederek şampiyonluk şansını kaçırdı.
London Lions: 81 - Beşiktaş: 70
Hakemler: Geert Jacobs (Belçika), Yasmina Alcaraz (İspanya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)
London Lions: Peddy 6, Winterburn 13, Gustafson 18, Samuelson 19, Fagbenle 17, Katanic, Meyers 7, Snytsina, Norton, Wilkinson 1
Beşiktaş: Evans 17, Lazic 16, Nogic 9, Elif Bayram 8, Li 13, Topuzovic 2, Krivacevic 5, Melek Uzunoğlu
1. Periyot: 23-17
Devre: 45-35
3. Periyot: 60-55
Beş faulle çıkanlar: 28.26 Jovana Nogic, 34.40 Tijana Krivacevic, 35.45 Yueru Li (Beşiktaş)
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