Beşiktaş, Samsunspor deplasmanında kazandı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde Samsunspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan zorlu müsabakada kazanan 76-70'lik skorla konuk ekip Beşiktaş oldu.
Beşiktaş, 11. galibiyetini aldı
Bu sonuçla Beşiktaş, ligdeki 15. maçında 11. kez sahadan galip ayrıldı. Üst üste ikinci galibiyetini alan Beşiktaş, gelecek hafta sahasında Darüşşafaka'yı ağırlayacak.
Ligdeki 15. maçında 13. yenilgisini alan Samsunspor ise evinde Tofaş’ı konuk edecek.
Skor dağılımı
Samsunspor: Tarık Sezgün, Kyser 9, Bora Satır 3, Crawford 10, Mert Ali Sert, Levi 13, Henry 18, Mooney, Göktuğ Baş 17
Beşiktaş: Mathews 15, Allman 4, Needham 8, Yiğit Arslan 3, Berkan Durmaz 2, Mitchell 16, Egehan Arna, Kerem Kuthan Konan 8, Samet Yiğitoğlu 4, Delgado 16
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