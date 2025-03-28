Beşiktaş, Semt77 Yalovaspor karşısında zorlanmadı

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Semt77 Yalovaspor karşı karşıya geldi.

Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 103-82'lik skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.

Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla ligdeki 18. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 18. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

SKOR DAĞILIMI

Beşiktaş: Berk Uğurlu 14, Needham 16, Mathews 13, Morgan 5, Plavsic 9, Allman 13, Yiğit Arslan 10, Yağız Aksu 2, Sleva 10, Kerem Kuthan Konan 2, Ahmet Ata Özbek, Terry 9

Semt77 Yalovaspor: Sherfield 10, Johnson 20, Nichols 7, Ege Özçelik 2, Krampelj 11, Griffin 8, Boran Güler 6, McConico 2, Kadir Bayram 10, Peterka, Yiğit Onan 6