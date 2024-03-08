Beşiktaş, Spar Girona'yı devirdi

AA & Ensonhaber
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş ile İspanyol ekibi Spar Girona karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Beşiktaş, 81-60'lık skorla kazanarak rövanş öncesinde büyük bir avantajı eline aldı.
Karşılaşmanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü İspanya'da oynanacak.
Skor dağılımı
Beşiktaş: Elif Bayram 6, Evans 27, Lazic 7, Li 20, Nogic 17, Krivacevic 4
Spar Girona: Labuckiene 6, Bertsch 9, Magarity 19, Mendy 12, Ygueravide 3, Etxarri 4, Canella 3, Lopez 2, Pena 2
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