Beşiktaş, Şuğranur Sönmez'i transfer etti

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2023-2024 sezonunda Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 5. basamakta yer alan Beşiktaş'ta bir transfer gerçekleşti.

Başantrenör Aziz Akkaya yönetimindeki siyah-beyazlılar, genç oyuncu Şuğranur Sönmez'i renklerine bağladığını duyurdu.

"Takımımız Şuğranur Sönmez’i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kadın Basketbol Takımımız, milli basketbolcu Şuğranur Sönmez ile sözleşme imzaladı. 2023-2024 sezonunda ligde ve EuroCup’ta mücadele eden takımımız, milli forvet Şuğranur Sönmez’i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.