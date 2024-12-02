Beşiktaş, Tarsus Spor'u mağlup etti

Haber Merkezi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta mücadelesinde Tarsus Spor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı kazanan 85-77'lik skorla konuk takım Beşiktaş oldu.
SKOR DAĞILIMI
Tarsus Spor: Sheppard 20, Heal 15, Elif Emirtekin, Alleyne 17, Hurt 16, Ecem Erk 6, Büşra Akgün 3, Banu Şimşek
Beşiktaş: Evans 10, Winterburn 12, Elif Bayram 13, Fagbenle 15, Krajisnik 28, Pelin Gülçelik, Özge Özışık 4, Melek Uzunoğlu 3
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