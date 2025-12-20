Beşiktaş, TOFAŞ maçının hakemine tepki gösterdi

Beşiktaş Kulübü'nün basketbol faaliyetlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Özkan Arseven, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında TOFAŞ'ı 73-72 yendikleri maçta ciddi hakem hataları olduğunu ileri sürdü.

Özkan Arseven, iç sahada TOFAŞ'ı 73-72 mağlup ettikleri maçın ardından siyah-beyazlı kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

"CİDDİ HAKEM HATALARINI KONUŞUYORUZ"

Karşılaşmada ciddi hakem hataları olduğunu iddia eden Arseven, "Bugün kazandık. Skor tabelası ortada ama buna rağmen ciddi hakem hatalarını konuşuyoruz. Bu da meselenin ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Kazanınca susmamızı bekleyenlere kötü haberim var. Kollanmak istemiyoruz, sadece adalet istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'A FAZLASI YAKIŞMAZ"

Siyah-beyazlı takımın başantrenörü Dusan Alimpijevic'in yalnız olmadığını kaydeden Arseven, "İki yıl önce sosyal medyada yazılanlar var. Bugün sahaya yansıyan soru işaretleri var. Bunların hepsi tesadüf diyorsak, o zaman herkes aklını oyuna versin ve maçı tekrar izlesin. Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic yalnız değildir. Hocamızın arkasındayız. Beşiktaş'ın emeğini, alın terini kimseye yedirmeyiz. Bu ligde herkes için eşit, şeffaf ve adil bir yönetim istiyoruz. Başka da bir talebimiz yok. Zaten Beşiktaş'a fazlası yakışmaz." diye konuştu.

"ÇİFTE STANDARTTIR"

Arseven, yayıncı kuruluşun Dusan Alimpijevic'in açıklamalarını bilinçli bir şekilde çevirmediğini belirterek, şunları kaydetti: