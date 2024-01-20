Beşiktaş, TOFAŞ'ı mağlup etti Beşiktaş, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda TOFAŞ'ı 85-81 yendi.

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde TOFAŞ ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Bursa'da oynanan müsabakada kazanan 85-81'lik skorla konuk ekip Beşiktaş oldu.

İlk yarı eşitlikle sona erdi

Karşılaşmaya O’Brien ve Winston'un sayılarıyla başlayan TOFAŞ, rakibinin ürettiği sayılara Winston, Denmon, Tolga Geçim ve O’Brien ile karşılık verdi. Bursa temsilcisi, Beşiktaş'IN aldığı molaya 20-12 önde gitti. Mola dönüşü rakip sayılarına Sakic'in ürettiği sayılarla karşılık veren TOFAŞ, ilk periyodu 24-19 önde bitirdi.

Müsabakanın ikinci periyodu karşılıklı sayılarla başladı. Bursa ekibi, maçın 18. dakikasında serbest sayı çizgisinden bulduğu sayılarla 37-37 beraberliği yakaladı. TOFAŞ, rakibine Winston ve Wiley’nin sayıları ile karşılık verdi ve devre 46-46 eşitlikle sonlandı.

Beşiktaş, 4 sayı farkla kazandı

Üçüncü periyotta hücumda daha etkili bir oyun ortaya koyan Beşiktaş karşısında TOFAŞ, Denmon, Winston, Wiley ve Sakic’in sayılarıyla karşılık verse de periyodu 65-63'lik skorla rakibinin gerisinde tamamladı.

Son periyoda hücumda daha etkili başlayan Beşiktaş'a karşı TOFAŞ, O’Brien, Wiley ve Denmon ile sayılar buldu. TOFAŞ maçın bitimine 3 dakika kala Wiley’nin basket-faul ile kazandırdığı sayılarla 78-76 öne geçti. TOFAŞ kalan bölümde rakibinin ürettiği sayılara O’Brien ve Winston’ın sayıları ile karşılık verse de maç, Beşiktaş'IN 85-81 üstünlüğüyle sonuçlandı.