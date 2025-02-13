Basketbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde yarın Mersinspor ile finale kalma mücadelesi verecek Beşiktaş'ta başantrenör Dusan Alimpijevic, maçın sert ve zor geçeceğini söyledi.

Dusan Alimpijevic, saat 18.00'de başlayacak karşılaşmanın yapılacağı 11 Nisan Spor Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"DAHA FARKLI BİR MAÇ OLACAK"

Sırp başantrenör, ligin ilk yarısında Mersinspor ile oynadıkları maçta zorlandıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

İlk yarıda oynadığımız maçta rakibimizi kıl payı mağlup ettik. Yarın daha farklı bir maç olacak. İlk maçta gayet iyilerdi. Sert ve zor bir maç olacak. Francisco Cruz, David Efianayi ile Justin Cobbs takıma büyük katkı sağlıyor.

"KUPAYI KAZANMAKLA İLGİLİ KONUŞAMAYIZ"

Dörtlü Final'de adım adım ilerlemek istediklerini dile getiren Alimpijevic, şu değerlendirmede bulundu:

Şu anda kupayı kazanmakla ilgili konuşamayız. Bizim dışımızda 3 takım var. Anadolu Efes maçında kupayı kazanmayı düşünmedik. Mersinspor maçında da düşünmeyeceğiz. Sadece önümüzdeki rakibimizi geçmeyi düşünüyoruz. Dörtlü Final'deki diğer rakiplerimiz için düşünecek fazla zamanımız yok. Mersinspor için az bir zamanımız var. Şu anda bütün konsantrasyonumuz ve enerjimiz Mersinspor maçına yönelik.