Beşiktaş, UFAB 49'a şans tanımadı
AA & Ensonhaber

Kadınlar EuroCup son 16 turu ilk maçında Fransız ekibi UFAB 49 ile temsilcimiz Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, rakibini 64-52'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ, RÖVANŞ ÖNCESİ AVANTAJI ALDI

Angers şehrindeki Jean Bouin Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu ev sahibi ekip 17-9 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Beşiktaş, 8 sayılık farkı kapatırken mücadelenin ikinci periyodu 30-30 eşitlikle sona erdi.

Üçüncü periyodu 42-38 önde tamamlayan Beşiktaş, maçı da 64-52 kazanmayı başardı.

Mücadelenin rövanşı 16 Ocak Perşembe günü Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak.

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Emre Çalışkan
Editor