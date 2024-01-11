Beşiktaş, Umana Reyer'e mağlup oldu

AA & Ensonhaber
EuroCup A Grubu 14. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, İtalya ekibi Umana Reyer'e konuk oldu.
Mücadelenin ilk çeyreğini 20-18 önde tamamlayan ev sahibi soyunma odasına da 52-38 üstün gitti.
Siyah-beyazlılar ikinci devrede oyunu dengeledi.
Umana Reyer'in üçüncü periyodu 67-59 önde geçtiği mücadelenin normal süresi, 89-89 eşitlikle sona erdi.
Beşiktaş uzatmada kaybetti
Uzatma periyodunda rakibine üstünlük kuran ev sahibi ekip karşılaşmayı 106-96'lık skorla kazanmayı başardı.
Bu sonuçla Umana Reyer, 5. galibiyetini elde ederken Beşiktaş ise 6. mağlubiyetini yaşadı.
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