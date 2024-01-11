Beşiktaş, Umana Reyer'e mağlup oldu
AA & Ensonhaber

EuroCup A Grubu 14. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, İtalya ekibi Umana Reyer'e konuk oldu.

Mücadelenin ilk çeyreğini 20-18 önde tamamlayan ev sahibi soyunma odasına da 52-38 üstün gitti.

Siyah-beyazlılar ikinci devrede oyunu dengeledi.

Umana Reyer'in üçüncü periyodu 67-59 önde geçtiği mücadelenin normal süresi, 89-89 eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş uzatmada kaybetti

Uzatma periyodunda rakibine üstünlük kuran ev sahibi ekip karşılaşmayı 106-96'lık skorla kazanmayı başardı.

Bu sonuçla Umana Reyer, 5. galibiyetini elde ederken Beşiktaş ise 6. mağlubiyetini yaşadı.