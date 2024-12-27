Beşiktaş, Uros Plavsic'i renklerine bağladı

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, kadrosunu güçlendirdi.

Beşiktaş, Sırp basketbolcu Uros Plavsic'i kiralık olarak renklerine bağladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'dan transfer edilen 26 yaşındaki pivot ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

BU SEZON EUROLEAGUE'DE 10 MAÇA ÇIKTI

Plavsic, bu sezon Kızılyıldız formasıyla EuroLeague'de çıktığı 10 maçta 5,2 sayı ve 2,7 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.