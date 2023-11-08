Beşiktaş, Veolia Towers Hamburg'u devirdi!
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Basketbol Avrupa Kupası'nın 6. hafta mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş ile Alman ekibi Veolia Towers Hamburg karşı karşıya geldi.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 90-78'lik skorla ev sahibi siyah-beyazlılar oldu.

Beşiktaş, beşinci kez kazandı

Temsilcimiz Beşiktaş bu sonuçla 5'inci galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 6'ncı maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, A grubu 7. maçında İngiltere ekibi London Lions ile 15 Kasım'da karşılaşacak.

Skor dağılımları

Beşiktaş: Mathews 12, Needham 15, Berkan Durmaz, Mitchell 10, Delgado 16, Hammonds 7, Berk Uğurlu 8, Yiğit Arslan 10, Egehan Arna, Kerem Konan 10, Samet Yiğitoğlu 2

Veolia Towers: Hughes 9, Dziewa 21, Hinrichs 3, King 14, Durham 9, Krause 7, Reece 2, Brauner 3, Meisner 5, Christmas 5