Beşiktaş, Villeneuve d'Ascq LM'ye kaybetti

AA & Ensonhaber
Kadınlar EuroCup çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş ile Fransa takımı Villeneuve d'Ascq LM karşı karşıya geldi.
Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Beşiktaş, rakibine 91-72'lik skorla mağlup oldu.
Karşılaşmanın rövanşı, 27 Şubat Perşembe günü deplasmanda Palacium Spor Salonu'nda oynanacak.
SKOR DAĞILIMI
Beşiktaş: Lazic 6, Evans 18, Winterburn 20, Krajisnik 6, Elif Bayram 12, Peterson 10, Gizem Başaran Turan, Melek Uzunoğlu, Hatice Gülçelik
Villeneuve d'Ascq LM: Leite 28, Zellous 17, Peters 2, Heriaud 3, Gueye 17, Foppossi 12, Clark 10, Paget 2
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