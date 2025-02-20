Beşiktaş, Villeneuve d'Ascq LM'ye kaybetti
AA & Ensonhaber

Kadınlar EuroCup çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş ile Fransa takımı Villeneuve d'Ascq LM karşı karşıya geldi.

Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Beşiktaş, rakibine 91-72'lik skorla mağlup oldu.

Karşılaşmanın rövanşı, 27 Şubat Perşembe günü deplasmanda Palacium Spor Salonu'nda oynanacak.

SKOR DAĞILIMI

Beşiktaş: Lazic 6, Evans 18, Winterburn 20, Krajisnik 6, Elif Bayram 12, Peterson 10, Gizem Başaran Turan, Melek Uzunoğlu, Hatice Gülçelik

Villeneuve d'Ascq LM: Leite 28, Zellous 17, Peters 2, Heriaud 3, Gueye 17, Foppossi 12, Clark 10, Paget 2

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Emre Çalışkan
Editor