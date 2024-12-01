Beşiktaş, Yalovaspor Basketbol'u mağlup etti

Haber Merkezi
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Yalovaspor Basketbol ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı kazanan 91-71'lik skorla konuk takım Beşiktaş oldu.
SKOR DAĞILIMI
Yalovaspor Basketbol: McConico 16, Johnson 15, Kadir Bayram 2, Peterka 8, Sherfield 8, Hill 12, Boran Güler 2, Clark, Krampelj 2, Egemen Güven 6
Beşiktaş: Allman 4, Mathews 18, Needham 16, Sleva 7, Kerem Kuthan Konan 8, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan 14, Morgan 6, Yağız Aksu 2, Eren Karakaya, Martin 12
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