Beşiktaş'ı deviren Anadolu Efes seride öne geçti

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Beşiktaş'ı ağırladı.
Mücadeleyi 94-87'lik skorla kazanmayı başaran Anadolu Efes, seride durumu 2-1'e getirdi.
Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes adına 22 sayı üreten Daniel Oturu oldu.
Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği play-off yarı final serisinde 4. müsabaka 12 Haziran Perşembe günü oynanacak.
ANADOLU EFES: 94 - BEŞİKTAŞ: 87
Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Polat Parlak
Anadolu Efes: Larkin 18, Doğuş Özdemiroğlu 3, Dozier 9, Willis 13, Oturu 22, Nwora 19, Thompson, Poirier 4, Ercan Osmani 4, Erkan Yılmaz 2
Beşiktaş: Mathews 9, Needham 19, Berk Uğurlu 7, Sleva 2, Terry 12, Allman 10, Plavsic 3, Yiğit Arslan 12, Morgan 13
1. periyot: 26-22
Devre: 51-43
3. periyot: 78-65
Beş faulle çıkan oyuncu: 37.01 Mathews (Beşiktaş)
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