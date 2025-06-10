Beşiktaş'ı deviren Anadolu Efes seride öne geçti
AA & Ensonhaber

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Beşiktaş'ı ağırladı.

Mücadeleyi 94-87'lik skorla kazanmayı başaran Anadolu Efes, seride durumu 2-1'e getirdi.

Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes adına 22 sayı üreten Daniel Oturu oldu.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği play-off yarı final serisinde 4. müsabaka 12 Haziran Perşembe günü oynanacak.

ANADOLU EFES: 94 - BEŞİKTAŞ: 87

Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Polat Parlak

Anadolu Efes: Larkin 18, Doğuş Özdemiroğlu 3, Dozier 9, Willis 13, Oturu 22, Nwora 19, Thompson, Poirier 4, Ercan Osmani 4, Erkan Yılmaz 2

Beşiktaş: Mathews 9, Needham 19, Berk Uğurlu 7, Sleva 2, Terry 12, Allman 10, Plavsic 3, Yiğit Arslan 12, Morgan 13

1. periyot: 26-22

Devre: 51-43

3. periyot: 78-65

Beş faulle çıkan oyuncu: 37.01 Mathews (Beşiktaş)

ensonhaber icon
Göktürk Sönmez
Editor