Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe, finale çıktı

AA & Ensonhaber

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 77-73'lük skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.

FENERBAHÇE İLK PERİYODU ÖNDE TAMAMLADI

Müsabaka karşılıklı sayılarla başladı. Siyah-beyazlı ekip orta mesafeli şutlarla etkili olurken ilk 5 dakika Beşiktaş'ın 9-6 üstünlüğüyle geçildi.

Çeyreğin son bölümünde oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe, 8-0'lık seriyle periyodu 21-14 önde tamamladı.

FENERBAHÇE SOYUNMA ODASINA DA ÖNDE GİTTİ

İkinci periyotta hücumda daha etkili bir görüntü ortaya koyan Beşiktaş, savunmada da rakibine üstünlük kurmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, 10-2'lik seriyle çeyreğin bitimine 4 dakika kala 28-25 öne geçti.

Badiane'nin pota altında, Kayla McBride'ın da dış atışlarda isabet bulmasıyla yeniden öne geçen Fenerbahçe, soyunma odasına da 36-35 önde gitti.

KIRAN KIRANA MÜCADELE DEVAM ETTİ

İkinci yarıda Beşiktaş dış atışlarda etkili olurken, savunma ribauntlarında da üstün olan taraftı.

Siyah-beyazlılar üçüncü çeyreğin ilk 4 dakikalık bölümünde 11-4'lük üstünlük elde ederek skoru 46-40'a getirdi.

Molanın ardından Fenerbahçe, pota altından Badiane ve Charles ile isabet sağlayarak farkı 2'ye indirdi: 46-44.

Müsabakanın üçüncü çeyreği, Fenerbahçe'nin 57-55 üstünlüğüyle tamamlandı.

FENERBAHÇE FİNALE ÇIKTI

Son çeyrekte Fenerbahçe, oyuna ağırlığını koyan taraf oldu.

Pota altında etkili olan sarı-lacivertliler, Olcay Çakır Turgut, Kayla McBride ve Badiane'nin isabetli atışlarıyla müsabakayı 77-73 kazandı.

Bu sonuçla seride durumu 2-0'a getiren Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finaline yükseldi.

Sarı-lacivertliler serinin ilk maçında da rakibini 91-42 yenmeyi başarmıştı.

SKOR DAĞILIMI

Beşiktaş: Lazic 15, Hatice Pelin Gülçiçek 8, Özge Özışık 11, Fagbenle 16, Krajisnik 19, Gizem Başaran Turan 4

Fenerbahçe: Sevgi Uzun, McBride 22, Allemand 5, Badiane 12, Charles 21, Olcay Çakır Turgut 8, Alperi Onar 7, Tilbe Şenyürek 2