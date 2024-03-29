Beşiktaş'ı yenen ÇBK Mersin finale çıktı

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Ceyhun Yıldızoğlu yönetimindeki ÇBK Mersin ile Aziz Akkaya'nın çalıştırdığı Beşiktaş, karşı karşıya geldi.
Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ÇBK Mersin, 91-64'lük skorla kazandı.
Serinin ilk maçını da deplasmanda 77-67'lik skorla galip bitiren Mersin temsilcisi, finale yükseldi.
ÇBK Mersin'in finaldeki rakibi ise Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesinin galibi olacak.
Skor dağılımı
ÇBK Mersin: Asena Yalçın 14, Williams 11, Mabrey 19, Araujo 2, Copper 13, Derin Yaya, Sinem Ataş 21, Holingsvorth 6, Meltem Avcı 5
Beşiktaş: Evans 20, Elif Bayram 17, Nogic 6, Li 2, Topuzovic 6, Şuğranur Hatice Sönmez 2, Melek Uzunoğlu 5, Ceonker 6
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