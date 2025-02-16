Beşiktaş'ı yenen Fenerbahçe, Türkiye Kupası şampiyonu oldu

AA & Ensonhaber

39. Basketbol Türkiye Kupası Finali, dev bir maça sahne oldu.

Sarunas Jasikevicius'un çalıştırdığı Fenerbahçe ile Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Şanlıurfa'daki 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanan derbi mücadelesinde kazanan Fenerbahçe oldu.

Kritik müsabakada sarı-lacivertliler, ezeli rakibini 104-81'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

FENERBAHÇE, MAÇ BAŞINDA ÖNE GEÇTİ

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunda Beşiktaş, Derek Needham'ın 3 sayılık basketleriyle rakibine üstünlük kurmaya çalıştı.

Fenerbahçe ise bu çeyrekte özellikle Devon Hall üzerinden basketler buldu Tarık Biberoviç'in de hücumda devreye girmesiyle öne geçen sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 27-19 önde kapattı.

BEŞİKTAŞ, SOYUNMA ODASINA 18 SAYI GERİDE GİTTİ

İkinci periyotta da iyi oyununu sürdüren Fenerbahçe, 14. dakikada Sertaç Şanlı'nın üç sayılık basketiyle 6-0'lık seri yakaladı: 36-24.

Bu dakikadan sonra Errick McCollum ile dış ve orta mesafeden isabetler bulan sarı-lacivertliler, farkı açarak soyunma odasına 58-40 üstün gitti.

SARI-LACİVERTLİLER, FARKI AÇTI

İkinci yarıya da tempolu başlayan Fenerbahçe, Nigel Hayes-Davis'in 25. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 23'e çıkardı: 71-49.

Bu çeyrekte Nigel Hayes-Davis, Melih Mahmutoğlu ve Sertaç Şanlı ile dış atışlardan isabet bulmaya devam eden sarı-lacivertliler, son periyoda 82-60 önde girdi.

FENERBAHÇE, KUPAYI KAZANDI

Son çeyreğe hızlı başlayan Fenerbahçe, Errick McCollum'ın 32. dakikadaki üç sayılık basketiyle 6-0'lık seri yakaladı: 88-62.

Oyundaki üstünlüğünü devam ettiren sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 104-81 galip ayrıldı.

SKOR DAĞILIMI

Fenerbahçe: Guduric 6, McCollum 13, Tarık Biberoviç 10, Hayes-Davis 22, Birch 8, Sertaç Şanlı 14, Baldwin 9, Melli, Melih Mahmutoğlu 5, Hall 14, Mert Emre Ekşioğlu, Metecan Birsen 3

Beşiktaş: Berk Uğurlu 11, Needham 20, Mathews 11, Sleva 8, Terry 7, Allman 8, Plavsic 4, Yiğit Arslan 5, Morgan 3, Kerem Konan 4