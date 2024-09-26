Beşiktaş'ın İsrailli rakibiyle oynayacağı maç başka şehre alındı EUROCup'ta oynanacak Beşiktaş - Hapoel Sholomo Tel Aviv maçının oynanacağı şehir değiştirildi.

Haber Merkezi

Beşiktaş'ın, BKT EuroCup'ta İstanbul'da oynayacağı Hapoel Sholomo Tel Aviv maçının şehri değişti.

İki takımın karşı karşıya geleceği mücadele 8 Rkim Salı günü Sırbistan'ın Belgrad kentinde oynanacak.

İKİ HÜKÜMETİN ÖNERİLERİ DİKKATE ALINDI

BKT EuroCup'tan açıklamada, "Bu karar, Türk ve İsrail hükümetlerinin önerileri dikkate alınarak alındı." ifadeleri kullanıldı.

Bu kararın ardından Beşiktaş Futbol Takımı'nın 28 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul'da oynayacağı Maccabi Tel Aviv maçı akıllara geldi. İstanbul'da oynanması beklenen o maç için henüz resmi bir karar verilmedi.

BEŞİKTAŞ "LOBİSİNİ YAPIYORLAR" DEMİŞTİ

Maccabi Tel Aviv maçı için daha önce açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel şu ifadeleri kullanmıştı:

İsrail, UEFA'ya başvuru gibi bir şeye yeltenmedi. Sadece basında bununla alakalı birkaç haber çıktı. Lobisini yaptılar ama bizim dik duruşumuz sayesinde UEFA'ya başvuruları olmadı. Zannediyorum hiçbir aksilik olmadığı takdirde biz onları İstanbul'da misafir edeceğiz ve maç İstanbul'da oynanacak.