Beşiktaş'ın ısrarı işe yaradı: İsrail takımı İstanbul'a gelecek

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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Hapoel Shlomo Tel Aviv maçının İstanbul'a alındığını duyurdu.

Siyah-beyazlıların açıklaması şu şekilde:

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımımızın yer aldığı BKT EuroCup turnuvasının organizatörü EuroLeague yönetimi, Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımımızla Hapoel Shlomo Tel Aviv arasında 9 Ekim Çarşamba günü BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanması planlanan BKT EuroCup 3. hafta müsabakasının Sırbistan'da oynanmasına karar vermişti.



Kulübümüzün girişimleri doğrultusunda hükümetimizin ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun EuroLeague yönetimine ve Hapoel Shlomo Tel Aviv kulübüne güvenlik garantisi vermesinin ardından EuroLeague yönetimi, müsabakanın İstanbul'da oynanmasına karar vermiştir.



Beşiktaş Fibabanka - Hapoel Shlomo Tel Aviv, 9 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacaktır.



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