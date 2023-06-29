Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic dönemi başladı Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Dusan Alimpijevic getirildi.

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AA

Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Süper Ligi'ni küme düşme hattının 1 sıra üstünde tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, takımın başına Dusan Alimpijevic'i getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Bursaspor'da görev yapan 37 yaşındaki Sırp başantrenör ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bursaspor'u çalıştırmıştı

Açıklamada, Alimpijevic'in siyah-beyazlı takıma önemli hizmetler yapacağına inanıldığı vurgulanarak, başarı dileğinde bulunuldu.

Dusan Alimpijevic, Bursaspor'un final oynadığı 2021-2022 sezonunda 7Days Avrupa Kupası'nın "En değerli başantrenörü" unvanına layık görülmüştü.