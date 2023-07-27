Beşiktaş'tan ayrılan Yağmur Kübra Taşar, Galatasaray'a gitti

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'la yollarını ayıran 23 yaşındaki oyuncu Yağmur Kübra Taşar'ı renklerine bağladığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Galatasaray Çağdaş Faktoring'de kadro yapılanması sürüyor. Takımımız, yerli oyuncu kadrosunu Yağmur Kübra Taşar'ı ekleyerek güçlenmeye devam etti. Basketbol kariyerine Galatasaray'da başlayan 1.73 metre boyundaki 1999 doğumlu oyuncumuz Yağmur Kübra Taşar'a 'Evine hoş geldin' diyor, başarılarla dolu Galatasaraylı bir kariyer diliyoruz.
Galatasaray'a geri döndü
Geçen sezon Beşiktaş forması giyen şutör guard, 2016-2017 sezonunda Galatasaray Kadın Basketbol A Takımı'nda yer almıştı.