Beşiktaş'tan basketboldaki hakem atamaları ve kararlarına tepki!

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonundaki ikinci maçta Emlak Konut, Beşiktaş'ı 91-86 mağlup etti ve tarihinde ilk kez finale yükseldi.

Beşiktaş, bu maçın ardından hakem atamaları ve hakem kararlarına tepki gösterdi.

"ETİK KURALLAR ÇERÇEVİSİNDE HİÇBİR YERİ YOKTUR"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kadınlar Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Emlak Konut arasında oynanan yarı final maçındaki hakem kararlarına değinilerek şu ifadeler kullanıldı:

"İVEDİLİKLE BİR AÇIKLAMA YAPIYORUZ"

Aynı hakemin söz konusu müsabakadan 24 saat sonra Beşiktaş maçına da atandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Umuyoruz ki Serdar Ünal, Büyükçekmece Basketbol karşılaşmamızda kötü yönetilen ve kamuoyu vicdanında yara bırakmış bir karşılaşmanın psikolojisi ile yer almayacak ve bugün adil bir yönetim sergileyecektir. Her zaman şerefinle oyna hakkınla kazan felsefesini benimsemiş olan kulübümüz, hiç hak etmediği bir biçimde Türkiye Kupası finali dışında bırakılmıştır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak talebimizin ayrıcalık değil adalet olduğunu belirtiyor, Beşiktaş takımımızın karşılaşmış olduğu kastın bu akşam Beşiktaş karşısında devam etmemesini temenni ediyoruz. Bununla birlikte Merkez Hakem Kurulu tarafından Kadınlar Türkiye Kupası 2025 Dörtlü Final hakem atamaları ile ilgili ivedilikle bir açıklama bekliyoruz.