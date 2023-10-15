Beşiktaş'tan Bursaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa tepki! Beşiktaş Kulübü, Bursaspor ile oynanan basketbol müsabakasında yaşanan olaylar hakkında yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.

ensonhaber.com

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Bursaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Bursa'da oynanan ve normal süresi 70-70 biten karşılaşmanın uzatmalarında kazanan 82-76'lık skorla Bursaspor oldu.

Bu sonuçla ligde 3. maçında 2. mağlubiyetini alan Beşiktaş, müsabakanın ardından sosyal medya hesabından çarpıcı bir mesaj yayınladı.

Siyah-beyazlı kulüp Bursaspor maçında yaşanan olaylar sonrasında yayıncı kuruluşu eleştirdi.

"Yayıncı kuruluşu şiddetle kınıyoruz"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımımızın Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Bursaspor Info Yatırım ile oynadığı müsabakada; teknik ekibimizi ve oyuncularımızı daha önce altyapımızda oynamış siyah-beyazlı formamızı giymiş olmalarına rağmen tahrik etmeye çalışan iki oyuncuyu, müsabaka boyunca küfürlü tezahüratta bulunup sahaya yabancı madde atan rakip takım taraftarlarını ve rakip takım tribününde açılan çirkin pankartı uzun süre ekrana taşıyan müsabakanın yayıncı kuruluşu beIN Sports'u şiddetle kınıyoruz.

Müsabakada görevli Türkiye Basketbol Federasyonu yetkililerinin hassasiyetle raporlarını hazırladıklarına inanıyor, salonlarda görmek istemediğimiz olaylarla ilgili gerekli cezaların verileceğini umut ediyoruz. Rakip takım tribününde açılan çirkin pankartı uzun süre yayınlayan ve maç boyunca takımımıza edilen küfürlere karşı herhangi bir aksiyon almayan yayıncı kuruluş beIN Sports'u ivedilikle başta Camiamız olmak üzere tüm basketbolseverlerden özür dilemeye davet ediyoruz.