Beşiktaş'tan Darüşşafaka'ya 15 sayı fark!

Haber Merkezi
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta mücadelesinde Darüşşafaka ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 91-76'lık skorla konuk takım Beşiktaş oldu.
SKOR DAĞILIMI
Darüşşafaka: Berkay Taşkıran 9, Moore 9, Tinkle 10, Gach 22, Brajkovic 16, Tolga Kay 1, Appleby 6, Yiğit Onan 3, Muhaymin Mustafa, Ege Demir
Beşiktaş: Allman 9, Needham 14, Sleva 11, Kerem Konan 2, Martin 12, Mathews 10, Berk Uğurlu 12, Yiğit Arslan 3, Morgan 18
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