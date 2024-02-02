Beşiktaş'tan Dusan Alimpijevic açıklaması

ensonhaber.com

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Bursaspor ile oynadıkları ve 88-59 yendikleri maçta rakip takım oyuncusuna yaptığı hareket nedeniyle 1 maç men cezası almıştı.

Siyah beyazlı kulüp, Alimpijevic'in aldığı cezayla ilgili bir açıklama yayınladı.

"Linç kabul edilemez bir hal almıştır"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Beşiktaş Emlakjet takımımızın Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. Haftasında oynanan Beşiktaş Emlakjet-Bursaspor İnfo Yatırım maçında Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından kişilik haklarına saldırı nedeniyle 1 maç men ve 165 bin TL para cezasına çarptırılmıştır.



Sahada mücadele veren iki takımdan bağımsız olarak, geçmişe dayalı kişisel sebeplerden dolayı rakip takım sporcusu ile takımımızın Başantrenörü arasında yaşananlardan üzüntü duymakla birlikte, kendisi uyarılmış ve tekrarının olmayacağına dair söz alınmıştır. Öte yandan meselenin tahrik boyutu gözardı edilerek yapılmakta olan tek taraflı karalama ve linç kabul edilemez bir hal almıştır.



Takımımızın ligde ve Avrupa’da önemli hedeflere yürüdüğü bir dönemde maksatlı olduğu aşikar yazılar yazılmakta, tek taraflı nefret dolu yorumlar yapılarak karalama kampanyası sürdürülmektedir. Her geçen gün dozu artırılarak yapılan bu kampanyaya karşı toleransımız kalmamıştır!



Dusan Alimpijevic’e Basketbol Federasyonu tarafından verilen ceza kendisine ve kulübümüze ulaşmıştır. Kural kitapçığındaki ceza uygulanmış, Başantrenörümüz ve kulübümüz verilen cezayı kabul etmiştir.



Meselenin geldiği noktanın eleştiri sınırlarını zorlayıp aşmasına asla izin vermeyeceğiz.



Dusan Alimpijevic, takımımızın hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam edecektir. Saha dışı oyunlarını kurgulayan her kim olursa karşısında Beşiktaş JK’yı bulacaktır.



Saygılarımızla.

Beşiktaş JK