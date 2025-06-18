Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tepki: Holiganizm tarafındalar

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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin final serisinin ilk maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 94-76'lık skorla mağlup oldu.

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, iki teknik faulun ardından mücadeleden diskalifiye oldu.

Mücadeledeki hakem kararlarından şikayetçi olan Alimpijevic, iki itirazının ardından teknik faullerle oyundan ihraç edildi.

Alimpijevic, maç içerisinde yaptığı 3 resmi itiraz haklı görülmesi üzerine hakemlere gülmüş ve eliyle 3 işareti yapmıştı.

"BU HAKEM DÜDÜK ASACAK"

Maçın sonrasında Beşiktaş Kulübü Yönetici Özkan Arseven, maçın geneli hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Hakemlerin kararları hakkında açıklamalarda bulunan Arseven şöyle dedi:

"Skandal hakem yönetimiyle Beşiktaş camiasına ne kadar düşman olduğunu gösteren hakem Yener Yılmaz artık haddini aşarak haksız yere 3 kez doğru 'challenge' görerek, sahadaki 3 hakemin görmeyerek kenardan bir hocanın yakalaması sonrası bahsettiğimiz hakem, hocamızı atmıştır. Oyuna direkt olumsuz katkısı olmuştur. TBF yetkilileriyle defalarca görüştük. Böyle kararlar veren hakemi, nasıl bu maçta görevlendiriliyor kulüp olarak bunu soruyoruz. TBF'nin artık Beşiktaş'ın haklarını yiyen bu tarz hakemlere müsamaha tanımamasını istiyoruz. Hakem Yener Yılmaz'ın düdük asmasını bekliyoruz."

"TAKIMIMIZIN HAKKI YENDİ"

TBF'nin hakem skandallarına son vermesi gerektiğini belirten Beşiktaş Yöneticisi Özkan Arseven şu cümleleri kurdu:

"Tamamen bu takımın hakkı yenmiştir. Tamamen Beşiktaş'ın aleyhine çalınan düdüklerle haksız bir şekilde takımımız mağlup olmuştur. Biz sezon başından beri terimizin son damlasına kadar mücadele ediyor. Kollanmak değil adalet bekliyoruz. Adaletli maçlarda Beşiktaş'ın neler yapabileceğini hepimiz gördük. Bu akşam yaşamış olduğumuz hakem skandalına TBF'nin son vermesini bekliyoruz."

"SERTAÇ KOMSUOĞLU HOLİGANİZM TARAFINDA"

Tribünlerde yaşanmaması gereken olaylar yaşandığını anlatan Arseven şöyle konuştu:

"Bugün tribünlerde nahoş olaylar yaşadık. Holiganların bize karşı saldırganlığı, küfürleri son bulmalı. Yöneticiler destek olmak yerine karşı gelmeli. Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Sertaç Komsuoğlu'nun tamamen holiganizm tarafında olarak, taraftarın yanında olduğunu düşünerek bize yapmış olduğu bu tarzı biz Beşiktaş olarak kabul etmiyoruz. Biz kendisini, ev sahibi olduğumuz maçlarda nasıl misafirperverlik olacağımızı ona göstereceğiz. Kesinlikle taraftarın küfrüne, holiganizmine karşıyız. Burada nahoş olaylar yaşadık. Kameralar çekmiştir. Fenerbahçe yöneticisine yakışmayacak tepki aldık, hakaretler yaşadık. Şahsım ve yönetici arkadaşlar adına Fenerbahçe'den özür bekliyoruz. Yaşananları gördük. Bundan sonraki maçlarda bu şekilde nahoş olaylar yaşamayız."

"HAKEMLER ADİL OLURSA HER MAÇI KAZANIRIZ"

Adalet istediğini belirten Özkan Arseven, "Hakem kararları böyle olmaz. Biz adalet istiyoruz. Adaletli olan her maçta Beşiktaş kazanmayı bilecektir. Buna inanıyoruz." dedi.

Şampiyon olmak istediklerini ifade eden Arseven, "Hakemler açıklanınca TBF'ye ve Hakem Kurulu ile görüştük. (Hakem Yener Yılmaz) diğer maçlarda olmayacak ama 1 maç bizim için çok önemli. Bugün kafa kafaya giden mücadelede bunu yaşadık. Bu ilk maç. Kupa için mücadele vereceğiz. Şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN YANIT: KİMSEYİ TAHRİK ETMİYORUZ, İŞİMİZE BAKIYORUZ

Fenerbahçe Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, Beşiktaş Yöneticisi Özkan Arseven'in sözlerine yanıt verdi.

Komsuoğlu, "Kötü tezahürat mı dediniz? Biz maçlarımızı sahada kazanıyoruz veya kaybediyoruz. Kimseyi tahrik etmiyoruz, işimize bakıyoruz. Sahadaki oyuncuyu yaralamıyoruz, 40 dakika kimseye küfretmiyoruz. Oyunumuzu oynuyoruz, sonuna kadar mücadele ediyoruz." dedi.

Sarı lacivertli kulübün yöneticisi, "Her şeyden önemlisi 'Yukarıda Allah var' bunu biliyoruz…" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

BEŞİKTAŞ: KARA LEKE, SKANDAL

Beşiktaş Jimnastik Kulübü de Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçının ardından açıklama yaptı.

Siyah beyazlılar açıklamasında Fenerbahçe tribünlerine, TBF'ye ve hakem Yener Yılmaz'a, Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu'na tepki gösterdi.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması: