Beşiktaş'tan Galatasaray'a tarihi fark! Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Beşiktaş derbi mücadelesinde Galatasaray'ı 103-61'lik skorla mağlup etti.

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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası dev bir maça sahne oldu. Milos Paden'in çalıştırdığı Galatasaray ile Aziz Akkaya'nın ekibi Beşiktaş, derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Beşiktaş 42 sayı fark attı

Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Beşiktaş 42 sayı farkla 103-61'lik skorla kazandı.

Galatasaray: Hines-Allen 10, Harrigan 7, Meltem Yıldızhan 5, Mitchell 13, Vanloo 20, Yağmur Kübra Taşar, Büşra Akbaş 2, Berna Şahin, Sude Yılmaz 4

Beşiktaş: Lazic 7, Evans 29, Elif Bayram 16, Nogic 15, Li 22, Ceyda Conker, Şevval Sıla Kaplan, Zeynep Can, Melek Uzunoğlu 12, Şuğranur Hatice Sönmez 2

1. Periyot: 17-29

Devre: 33-51

3. Periyot: 46-78