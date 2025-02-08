Beşiktaş'tan Merkezefendi Belediyesi Basket'e 25 sayılık fark!

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Merkezefendi Belediyesi Basket karşı karşıya geldi.
Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 102-77'lik skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.
SKOR DAĞILIMI
Beşiktaş: Plavsic 11, Needham 7, Berk Uğurlu 6, Morgan 13, Sleva 13, Allman 11, Mathews 9, Yiğit Arslan 17, Yağız Aksu 2, Kerem Kuthan Konan 6, Ahmet Ata Özbek 3, Terry 4
Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 6, Newman 13, Egemen Güven 12, McLemore 5, Moody 3, Arca Tülüoğlu, Cook 19, Vanwijn 4, Egehan Arna 15
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