Beşiktaş'tan Nesibe Aydın'a 28 sayı fark!

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde Nesibe Aydın ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 89-61'lik skorla konuk takım Beşiktaş oldu.
SKOR DAĞILIMI
Nesibe Aydın: Wheeler 19, Damla Gezgin 10, Wallace 4, Nared 11, Serfa, İlayda Güner 2, Merve Arı 6, Merve Uygül 3, Sevgi Tonguç 6, Elif Çayır, Rojin Yolcu
Beşiktaş: Evans 19, Winterburn 16, Elif Bayram 2, Fagbenle 13, Peterson 9, Melek Uzunoğlu 16, Hatice Pelin Gülçelik 9, Özge Özışık 1, Gizem Başaran Turan 4, Ceyda Conker, Esra Güvenç
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış