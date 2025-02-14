Beşiktaş'tan pota zaferi: Türkiye Kupası'nda 13 yıl sonra finalde

AA & Ensonhaber

Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finalinde Beşiktaş, Mersinspor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya Berk Uğurlu'nun turnike basketiyle başlayan Beşiktaş, Conor Morgan'ın üç sayılık basketiyle 7. dakikada 9-0'lık seri yakaladı: 6-14. Periyodun devamında savunmada başarılı bir performans gösteren siyah-beyazlılar, rakibine fazla basket şansı vermedi ve ilk çeyreği 12-23 önde bitirdi.

BEŞİKTAŞ İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

İkinci periyodun başlamasıyla tempoyı artıran Mersinspor, özellikle Pako Cruz ve Justin Cobbs'un yeniden oyuna girmesiyle hücumda daha etkin oynamaya başladı. Pako Cruz, David Efianayi ve Isaiah Pineiro'yla dış atıştan isabetler bulan Mersin temsilcisi, 19. dakikada Abodunrin Gabriel Olaseni'nin serbest atıştan bulduğu sayıyla farkı 4'e kadar indirdi: 33-37. Bu sayıdan hemen sonra Beşiktaş, Berk İbrahim Uğurlu'nun turnikeden bulduğu basketle farkı 6'ya çıkardı. Karşılaşmanın bu periyodunda başka basket olmadı ve Beşiktaş, soyunma odasına 39-33 üstün gitti.

ÜSTÜNLÜĞÜ BIRAKMAYAN BEŞİKTAŞ, 20 SAYI FARK ATTI

İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, periyodun başında Berk Uğurlu'nun bulduğu üç sayılık basketle farkı 9'a çıkardı: 33-42. Bu sayıdan sonra Mersinspor, Abodunrin Gabriel Olaseni ve Pako Cruz ve Isaiah Pineiro ile birçok kez serbest atış şansı buldu. Mersin temsilcisi, Justin Cobbs'un 28. dakikadaki serbest atış isabetleriyle farkı 3'e kadar indirdi: 50-53. Bu dakikadan sonra siyah-beyazlılar, Kyle Allman ile bulduğu basketlerle arayı açtı. Canberk Kuş'un da son saniyede attığı üç sayılık basketle aradaki fark 5'e indi son çeyreğe Beşiktaş'ın 60-55 üstünlüğüyle gidildi.

Öte yandan Mersinspor'da Evaldas Kairys, ilk yarının başlarında Derek Needham ile girdiği mücadele sonrasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Beşiktaş, son çeyrekte hücumda etkili bir performans sergiledi ve 38. dakikada Jonah Mathews'ın üç sayılık basketiyle farkı 20'ye kadar çıkardı: 63-83. Bu dakikadan sonra oyun üstünlüğünü elden bırakmayan Beşiktaş, maçı 83-63 kazandı.

SİYAH BEYAZLILAR, 13 YIL SONRA FİNALDE

Beşiktaş, bu sonucun ardından 13 yıl sonra organizasyonda finale yükseldi. Siyah-beyazlıların rakibi Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından belli olacak.

ALIMPIJEVIC: "ÇOK İYİ SAVUNMA YAPTIK"

Beşiktaş Fibabanka'da başantrenör Dusan Alimpijevic, maçın ardından 11 Nisan Spor Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı takımıyla gurur duyduğunu aktaran Alimpijevic, şu ifadeleri kullandı:

Takımım çok iyi savunma yaptı. Maç sonuna kadar rakibimiz sadece 63 sayı atabildi. Bazı takımları 63 sayıda tutmak zordur. Mersinspor da hücum anlamında çok iyi bir takım. Anadolu Efes maçından sonra çok az bir zamanımız vardı. Bu yüzden de bu maç iyi performans gösterdik. Oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyeti Beşiktaş taraftarı için aldık. 13 sene sonra yeniden finalde oynayacağız.

Rakipleri Mersinspor'u da değerlendiren Sırp başantrenör, "Mersinspor'u da ayrıca kutluyorum. İyi bir sezon geçiriyorlar. Bu sene play-off'a kalacaklarını düşünüyorum. Zaten kupada buraya kadar geldiler ve harika bir iş çıkardılar. Bu yüzden onları tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Mersinspor: 63 - Beşiktaş: 83

Salon: 11 Nisan

Hakemler: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Mersinspor: Cobbs 16, Cruz 5, Efianayi 5, Emre Tanışan, Olaseni 12, Canberk Kuş 12, Pineiro 11, Kairys 2, Kartal Özmızrak

Beşiktaş: Berk Uğurlu 11, Needham 8, Mathews 18, Sleva 15, Terry 4, Allman 10, Yiğit Arslan 6, Plavsic 3, Morgan 8, Kerem Konan

1. Periyot: 12-23

Devre: 33-39

3. Periyot: 55-60

Beş faulle çıkan: 31.44 Terry (Beşiktaş)