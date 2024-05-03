Beşiktaş'tan Samsunspor'a 56 sayılık fark! Beşiktaş, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 56 sayı farkla 111-55 yendi.

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 56 sayılık farkla 111-55'lik skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.

Beşiktaş, 21. galibiyetini aldı

Play-off'a ilk 4'te girmeyi daha önce garantileyen siyah-beyazlılar, normal sezonu 21 galibiyet, 9 yenilgiyle tamamladı. Lige veda eden Samsun temsilcisi ise 27. kez yenildi.

Skor dağılımı

Beşiktaş: Mathews 5, Allman 8, Yiğit Arslan 22, Berkan Durmaz 4, Delgado 8, Yağız Aksu 12, Mitchell 11, Simonovic 13, Kerem Kuthan Konan 14, Ahmet Ata Özbek 11, Eren Karakaya, Eren Erdoğan 3

Samsunspor: Bora Satır 13, Yusuf Asaf Sarıcaoğlu 10, Nedim Seylan 10, Mehmet Öngel, Göktuğ Baş 16, Mehmet Batuğ Gür 4, Alp Atlas Günyeli 2, Kaan Mert Dikmen, Engin Kaan Elbir