Beşiktaş'tan Umut Tahir Güneş'le ayrılık kararı

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Beşiktaş Kulübü, basketboldan sorumlu yönetici Umut Tahir Güneş'in görevinden ayrıldığını resmen duyurdu.
Güneş, Ahmet Nur Çebi yönetiminde de basketboldan sorumlu yönetici olarak görev yapmıştı.
"Verdiği emekler için camiamız adına teşekkür ederiz"
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Basketbol Şube Sorumlumuz Sayın Umut Tahir Güneş'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Umut Tahir Güneş'e verdiği emekler için camiamız adına teşekkür ederiz.
Türkiye Kupası yarı finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 99-68'lik skorla mağlup olarak elenen Beşiktaş, 20 haftası geride kalan Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 3. basamakta bulunuyor.
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