Blake Griffin, 35 yaşında parkelere veda etti

AA
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Boston Celtics'in ABD'li oyuncusu Blake Griffin, 35 yaşında basketbolu bıraktığını duyurdu.
ABD'li basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Kendimi hiçbir zaman emeklilik duyurusu yapacak bir adam olarak hayal etmedim. Ancak kariyerimi düşündükçe ifade etmek istediğim şeylerden biri minnettarlıktı.
4 takımda oynadı
Blake Griffin, NBA kariyerinde Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Brooklyn Nets ve Boston Celtics formalarını giydi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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