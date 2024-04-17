Blake Griffin, 35 yaşında parkelere veda etti

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Boston Celtics'in ABD'li oyuncusu Blake Griffin, 35 yaşında basketbolu bıraktığını duyurdu.

ABD'li basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kendimi hiçbir zaman emeklilik duyurusu yapacak bir adam olarak hayal etmedim. Ancak kariyerimi düşündükçe ifade etmek istediğim şeylerden biri minnettarlıktı.