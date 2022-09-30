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    Blake Griffin, Boston Celtics'te

    NBA takımlarından Boston Celtics, 33 yaşındaki basketbolcu Blake Griffin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
    • 30.09.2022 - 20:06
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 20:11
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    Blake Griffin, Boston Celtics'te

    NBA’de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala takımlarda transfer hareketliliği sürüyor. Boston Celtics uzun rotasyonuna bir takviye yaptı.

    Boston Celtics 1 yıllık sözleşme imzaladı

    Celtics, Danilo Gallinari’nin sakatlığının ardından uzun rotasyonuna Griffin eklemesi yaptı. ESPN’den Adrian Wojnarowski’nin haberine göre; Boston Celtics, Brooklyn Nets‘ten ayrılan Blake Griffin’i kadrosuna kattı. Celtics'in tecrübeli oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

    Blake Griffin, Boston Celtics te #1

    Son 2 sezonunda eski formundan uzaktı

    NBA’de son iki sezonu Nets‘te geçiren ve eski formundan uzak bir görüntü çizen Blake Griffin, geçen sezon 56 maçta görev alırken 6.4 sayı – 4.1 ribaund ve 1.9 asist ortalamalarına imza atmıştı.

    33 yaşındaki basketbolcu, 12 NBA sezonunda Brooklyn Nets, LA Clippers ve Detroit Pistons formalarını da giydi.

    Blake Griffin, Boston Celtics te #2


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