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Blake Griffin, Boston Celtics'te
NBA takımlarından Boston Celtics, 33 yaşındaki basketbolcu Blake Griffin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
- 30.09.2022 - 20:06
- Güncelleme : 30.09.2022 - 20:11
NBA’de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala takımlarda transfer hareketliliği sürüyor. Boston Celtics uzun rotasyonuna bir takviye yaptı.
Boston Celtics 1 yıllık sözleşme imzaladı
Celtics, Danilo Gallinari’nin sakatlığının ardından uzun rotasyonuna Griffin eklemesi yaptı. ESPN’den Adrian Wojnarowski’nin haberine göre; Boston Celtics, Brooklyn Nets‘ten ayrılan Blake Griffin’i kadrosuna kattı. Celtics'in tecrübeli oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Son 2 sezonunda eski formundan uzaktı
NBA’de son iki sezonu Nets‘te geçiren ve eski formundan uzak bir görüntü çizen Blake Griffin, geçen sezon 56 maçta görev alırken 6.4 sayı – 4.1 ribaund ve 1.9 asist ortalamalarına imza atmıştı.
33 yaşındaki basketbolcu, 12 NBA sezonunda Brooklyn Nets, LA Clippers ve Detroit Pistons formalarını da giydi.