Bobby Portis, yasaklı madde kullandığı için 25 maç ceza aldı

AA & Ensonhaber
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Milwaukee Bucks'ın pivotu Bobby Portis'e yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 25 maç men cezası verildi.
NBA'in açıklamasına göre numunesinde "Tramadol" isimli yasaklı madde tespit edilen 30 yaşındaki basketbolcu, 25 maç men cezası aldı.
CEZASI CLIPPERS MAÇIYLA BAŞLAYACAK
ABD'li basketbolcu Portis'in cezası, Bucks'ın yarın Los Angeles Clippers ile oynayacağı maçla başlayacak.
Portis, bu sezon Bucks formasıyla 13,7 sayı, 8,3 ribaunt ve 2,2 asist ortalamalarıyla oynadı.
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