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    Bogdan Bogdanovic, Atlanta Hawks'te

    NBA’in yükselen yıldızı Bogdan Bogdanovic, Doğu konferansının üst sıraları hedefleyen takımı Atlanta Hawks ile anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2020 - 14:41
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    Bogdan Bogdanovic, Atlanta Hawks'te

    Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Bogdan Bogdanovic'in yeni adresi belli oldu.

    NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, 28 yaşındaki Sırp basketbolcunun Atlanta Hawks ile sözleşme imzaladığı belirtildi.

    72 MİLYON DOLAR

    ABD basını, Hawks'ın Bogdanovic'e 4 yıl için 72 milyon dolar ödeyeceğini öne sürdü.

    2014-2017 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Bogdanovic, geçen sezon Sacramento Kings'te 15,1 sayı, 3,4 asist ve 3,4 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.

    Bogdan Bogdanovic, Atlanta Hawks te #1

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